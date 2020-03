Het was echt de allerlaatste. Na 15 jaar kwam er vrijdagavond een einde aan De Wereld Draait Door. In die laatste aflevering keek Matthijs van Nieuwkerk samen met tafelheer van het eerste uur, Marc-Marie Huijbregts, terug op het afgelopen anderhalve decennium. Ook was er muziek, van Michelle David, Ilse Delange en Henny Vrienten. Daarna klonk het nog éénmaal: Tot zover.

och, veel lol gehad daar man. 44 keer naast en bij Matthijs gezeten, 44 keer liet ie me zien hoe je het doet, tv maken. als programmamaker en collega echt dankbaar voor. #DWDD pic.twitter.com/9khyLq3swR — Tim Hofman (@debroervanroos) March 27, 2020

Zit het nu te kijken. Een bijzondere mooie oprechte uitzending. Mathijs, het ga je goed. 🙋 Ria #dwdd pic.twitter.com/HC5u3hvMBu — RiaSanders (@SandersRia) March 28, 2020

‘Ben je trots op die 15 jaar?’ vraagt Marc Marie. ‘Ja’, zegt Matthijs, bijna terloops maar vol emotie. Prachtige slotuitzending, klein, persoonlijk en intiem #dwdd pic.twitter.com/q0QsWIfNs0 — Marc Schweppe (@MarcS_NBA) March 27, 2020

Eerlijk: we hebben kritiek gehad. Afgekraakt. Gezeken. Maar #DWDD representeert een generatie. Het was een vastigheid in roerige tijden. Iets waar je als opa/oma over vertelt later. Onthoud dat. pic.twitter.com/62zHD5mQIY — Daan Jongen (@Daanjongen) March 27, 2020

De laatste woorden van Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door: ‘Fijn dat u keek.’ Fijn dat er een programma werd gemaakt waarin o.a. muziek en literatuur zo’n groot podium kreeg. Wat je er ook van vond, DWDD zal over twintig jaar nog steeds een begrip zijn. #DWDD — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) March 27, 2020

Talloze kritische stukkies getikt over #dwdd en áltijd was ik er welkom. Sterker: @decorrespondent is er in 2013 geboren toen ik met dit decolleté de crowdfunding mocht aankondigen. Daar zal ik je altijd dankbaar voor blijven, Matthijs. En voor 15 jaar mooie tv natuurlijk🙏🏼 pic.twitter.com/BTnrlzBymP — Rob Wijnberg (@robwijnberg) March 27, 2020