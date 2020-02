Diederik Ebbinge werd het zondag bij de op een na laatste uitzending van Promenade gewoon even teveel. De presentator, die als geen andere host de kijker bij de hand weet te nemen – “Als u niet kijkt, is nu het moment om in te schakelen” – breekt bij de gedachte dat de spraakmakende talkshow al na één seizoen van de buis wordt gehaald. Lovende kritieken, enthousiaste reacties op de socials – tot in het buitenland toe – maar uiteindelijk gaat het toch allemaal om de kijkcijfers. Dat is de harde werkelijkheid en dat is meteen een probleem want het programma lijkt vooral populair onder mensen die geen tv-kijken. “Laat kwaliteit niet het onbeduidende zusje van kwantiteit zijn,” verzucht Ebbinge met zichtbare wanhoop.

In de dus mogelijk op een na laatste aflevering aandacht voor het corona-virus dat een pandemie blijkt te zijn. Een pandemie! Voor de Brexit, de Laatste 24 uur van Albert Verlinde, theater-icoon Herman van Veen en Jan Smit die in PVV-gemeente Volendam niet eens meer een hut mag bouwen, terwijl… tja, u weet het wel. Ook nog een zeer sensuele scène om de benodigde kijkcijfers op te krikken en de mystery guest van de eeuw. En natuurlijk Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen. Promenade bevat het allemaal maar dat lijkt de NPO vooralsnog niet te bevatten.

Zo ff #promenade kijken in gemist. Kijk niet te veel naar kijkcijfer gasten. Jullie zijn gewoon kei leuk. Kijkcijfers=zeikcijfers. Wat een onzin. Rekenen ze ook die 500.000 die alleen maar naar tv progs kijken via gemist? 1250 kijkers bepalen de cijfers. Tssss. #kijkcijfers #dtv — Jan (@janpantwit) February 3, 2020

Het is ook geen humor, het is echt. #promenade — Catharina Meulendijk (@CatharinaMG) February 3, 2020

Ik snap die kijkcijfers van #Promenade echt niet zo goed. Het is logisch dat er geen miljoenen mensen naar kijken omdat niet iedereen de humor snapt- of leuk vindt. Maar online wordt er echt veelal (positief) over gesproken. Net zoals ik, ik vind het ook echt een leuk programma. — Matthijssss’ (@Drilkikker) February 3, 2020

Natuurlijk zit #Promenade niet in de top 25. De tv-kijkers hebben geen gevoel voor humor meer, lijkt het wel. — René van Kalken (@GuitarmanRene) February 3, 2020

I have a really strong desire to go promenade. — elbalazo_ebooks (@elbalazo_ebooks) February 3, 2020

Vanavond wel geschrokken bij #promenade ! Wist echt niet dat er zo veel op tv was geweest. En dan ook nog @diederikebbinge die aangeeft dat het misschien wel te veel was deze week. #poe — Arian (@Arian93) February 3, 2020

il y a plein de chose à faire, par example, quand la météo est bonne, on peut faire du promenade — amy♡승민🐳 (@aimieechu) February 2, 2020

Na het lezen van Twitter, moet je Eigenlijk nog een keer kijken. Dit soort dingen ziet niet iedereen. Kleine geniale puntjes op de i. #promenade https://t.co/Kk8ioyFCDG — Roel Nijhuis (@roelnijhuis) February 2, 2020