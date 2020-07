Rapper Typhoon is een van de door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aangewezen personen om in opdracht van het kabinet het maatschappelijk debat over het Nederlandse slavernijverleden aan te zwengelen. Het kabinet hoopt via dit ‘adviescollege’ Nederlanders te verbinden en ‘een bredere erkenning van dit gedeelde verleden’ te bereiken.

Het zestal, waaronder ook oud-voetbalinternational Edgar Davids en oud-gouverneur van Curaçao Frits Goedgedrag, zal “een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving” organiseren, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het adviescollege zal mensen uit de sport, uit de culturele sector of het bedrijfsleven met elkaar in gesprek brengen over de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis en wordt daarin bijgestaan door wetenschappers. De andere leden van het adviescollege zijn juriste en mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves-Ho Kang You, CDA-politica Hannie Kool-Blokland en SPLIKA-voorzitter Ruben Severina.

In het tv-programma Dit is M bracht Typhoon zijn nieuwe nummer ‘Alles is gezegend’ live ten gehore. Dit gebeurde in een speciale uitzending vanuit Carré, met nog meer optredens, om te vieren dat vanaf 1 juli de theaters weer open mogen. “Er verandert veel,” zingt Typhoon met een goed gevoel voor tijdsgeest, “maar misschien komt alles goed”.