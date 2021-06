Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het ministerie van Volksgezondheid. Dat heeft demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) laten weten. Dinsdag wordt de Kamer uitgebreider ingelicht, maar Van Ark laat nu al weten dat de bedoeling van het onderzoek is dat ‘alle feiten op tafel komen’.

Het is nog niet bekend wie het onderzoek uit zal voeren, alleen dat dit expliciet niet door het ministerie van VWS zelf gedaan wordt. Dit omdat de rol van de overheid in de omstreden deal ook moet worden onderzocht. Van Ark zelf ligt ook onder vuur nadat zij vorige week Kamervragen over de deal beantwoordde, maar veel van die antwoorden al snel niet bleken te kloppen, onder meer over de prijs en kwaliteit van de door Van Lienden geleverde maskers.

Binnen het CDA wordt de mondkapjesaffaire ook onderzocht. Zondag zei Van Lienden, die meeschreef aan het partijprogramma, in het programma Buitenhof dat hij zijn verdiende miljoenen vorig jaar al bij de integriteitscommissie van het CDA had gemeld. Die commissie liet direct weten dat dit niet het geval is. Of en zo ja waar dit wel bekend was, wordt nu uitgezocht. Partijleider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra houdt nog altijd de kaken stijf op elkaar over de mondkapjesdeal.

Zondag besteedde ook Nieuwsuur aandacht aan de steeds verder uitdijende affaire. In het programma kwamen journalisten Jan Hein Strop en Stefan Vermeulen van Follow The Money aan het woord. Zij zijn degenen die naar buiten brachten dat Van Lienden 9 miljoen euro verdiende aan de deal, terwijl hij tot dan toe naar buiten toe communiceerde ‘om niet’ te werken. Kijk de uitzending terug bovenaan dit artikel.

Bron: De Volkskrant