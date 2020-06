Het gesprek over racisme gaat verder in het programma Dit is M. Dat wordt gevoerd met onder andere advocaten Sander Janssen en Natacha Harlequin. Ook Erik van Muiswinkel is in de studio en spreekt zich fel uit tegen zwarte piet. Van Muiswinkel die zelf jarenlang de rol van hoofdpiet vervulde zegt: “Het is niet ingewikkeld, je moet gewoon luisteren en je conclusies trekken en zeggen: einde zwarte piet.”

Je beseft toch dat zwarte mensen in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben gevraagd: ‘Zouden jullie ermee op kunnen houden?’ Ik ben zelf de verpersoonlijking van iemand die achttien jaar lang dat niet gehoord heeft. Want ik had niet genoeg zwarte vrienden en als ik ze had waren ze zo beleefd om daar niet over te beginnen tegen me.

Op de vraag wanneer hij het dan wel hoorde, antwoordt Van Muiswinkel:

Ongeveer drie jaar voordat de bom viel, zeg maar. En ik werd werkelijk wakker op het moment dat Quinsy Gario natuurlijk bij Pauw en Witteman dat aan de orde stelde. Toen was het al een heel eind onderweg en hij had al eerder actiegevoerd. En ik werd met name getriggerd op dat moment door de reacties daarop. De manier waarop hij werd weggezet als een “zeurpiet”, meteen alweer racistisch op die manier, de manier waarop vervolgens Sylvana werd aangevallen. Daar schrok ik me helemaal kapot van. En dan ga je verder vragen, verder horen, en je gaat je openstellen voor de dingen die er veel eerder ook werden gezegd. In Sesamstraat nota bene, Gerda Havertong.

Zie hier het fragment uit 1987 waarin Gerda Havertong in Sesamstraat de pijn veroorzaakt door zwarte piet bespreekbaar maakt:

