De 28-jarige Franse sterauteur Édouard Louis verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Zelf groeide hij op in een klein industriestadje in Noord-Frankrijk, waar tot ver in de jaren 80 de meeste mensen nog in een fabriek werkten. Dat veranderde toen in de jaren 90 de fabrieken hun boeltje pakten en neerstreken in Zuid-Azië om daar mensen uit te buiten. Het gevolg was dat de mensen uit Louis’ geboortestad in de armoede belandden.

Zelf was hij de eerste uit zijn familie die dat wist te ontsnappen. In boeken, literatuur en de journalistiek ontdekte hij een andere wereld, maar ook een waarin niemand het over de mensen uit zijn omgeving leek te hebben. Een wereld vol geprivilegieerde mensen op wie de politiek niet bijzonder veel invloed leek te hebben. Politiek betekende niets voor hen, want wie bevoorrecht is, wordt beschermd, aldus Louis in het tv-programma Buitenhof:

In mijn kindertijd, als de regering op bijstand en de toegang tot de gezondheidszorg bezuinigde, dan kon je niet naar de dokter, dan kon je geen eten kopen. Hoe meer privileges je hebt, hoe meer je wordt beschermd door de politiek. Maar voor de arbeidersklasse is politiek een kwestie van leven of dood.

