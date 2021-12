Nederland, en vooral ook zijn premier Mark Rutte, wordt geleid door ‘een politiek van gevolgen’, betoogde hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers enige tijd geleden in een essay in De Groene. Dat komt erop neer dat de kabinetten-Rutte bij besluitvorming vooral kijken naar wat het met de populariteit van de regering doet in plaats van naar wat het werkelijk voor verschil maakt. Segers is in aanloop naar het komende week verwachte regeerakkoord te gast bij Buitenhof om het over dat beloofde ‘nieuw elan’ van het komende kabinet te hebben, samen met Al Jazeera-correspondent Step Vaessen.

Segers stelt vast dat de kabinetten-Rutte helemaal geen interesse hebben in het daadwerkelijk doorgronden van problemen. Men kijkt vooral naar de effecten van beleid en in hoeverre dat direct voldoening oplevert. Wat werkelijk de oorzaak van de problemen is en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden, is van ondergeschikt belang. Step Vaessen herkent het beeld dat Segers schetst. Na ruim twintig jaar gewerkt te hebben in onder meer Azië en Rusland, kwam ze terug in een Nederland dat ‘heel erg in zichzelf gekeerd is, hard geworden is en er is weinig kritiek.’

Vaessen beschrijft hoe ze vanuit Moskou de coronatoespraak van Rutte in het Torentje bekeek en schrok van diens aankondiging te streven naar groepsimmuniteit, oftewel het willens en wetens opofferen van een onbekend aantal mensenlevens omwille van een op dat moment nog grotendeels onbekend virus op basis van een onbewezen tactiek. Die toespraak werd tot Vaessens grote verbazing alom geprezen in Nederland, terwijl ze zelf van dichtbij meemaakte hoe in de rest van de wereld de problematiek volkomen anders werd aangepakt.

Het beeld van Rutte als de grote staatsman in crisistijd, leverde hem bij de Kamerverkiezingen veel steun op. Die steun is in de maanden die er sindsdien verstreken zijn fors afgebrokkeld en inmiddels staat nog maar zo’n 16 procent van de Nederlandse bevolking achter het gevoerde coronabeleid. Segers heeft op dat gebied dan ook een vernietigend oordeel over Mark Rutte, Hugo de Jonge en ook het Outbreak Management Team (OMT). Volgens hem weten regering en OMT veel, gebaseerd op statistieken, maar begrijpen ze tegelijkertijd niet wat dat betekent: ‘Iets weten is iets anders dan iets begrijpen’, zegt Segers, die direct duidelijk maakt wat daarvan de gruwelijke gevolgen zijn:

In veel Europese landen was de focus op het voorkomen van doden en daar draait het coronabeleid uiteindelijk politiek om in de meeste Europese landen. Dat is hier nauwelijks aan de orde geweest. Het is een statistiek, een randvoorwaarde die er ook nog is in dat hele dashboard waarmee gewerkt wordt. Dat is heel erg veelzeggend.