Zondagavond werd alweer de voorlaatste aflevering uitgezonden van misschien wel het meest urgente programma op de Nederlandse televisie. Televisie die op de kop af over twee weken bijna 70 jaar bestaat, met meer dan de helft daarvan de TV-show van Ivo Niehe.

Deze uitzending van Promenade werd niets minder dan een emotionele rollercoaster. Op kunstzinnige wijze werden opnieuw de meest actuele thema’s van de week weer aan elkaar geborduurd. Van de ‘misschien wel beste persconferentie ooit’ (Diederik Ebbinge), tot het aftreden Sigrid Kaag en Ank Bijleveld.

Over dat aftreden verduidelijkt het team van Promenade dat Kaag die wel weg is, maar eigenlijk ook al weg was, nu een formatieweekend met Rutte achter de rug had. Rutte die natuurlijk eigenlijk ook al weg was, maar slechts één keer en als je een keer weg bent, ben je niet echt weg. En twee keer weg is eigenlijk ook niet echt weg, bijvoorbeeld als Kaag na de formatie terugkeert in een nieuw kabinet als minister.

Een kleine tegenvaller is dat de kroeg waar Promenade is neergestreken vroeg moet sluiten, geheel volgens de coronaregels. Ton Kas heeft gelukkig de oplossing: op naar Holland Casino. Waar andere locaties om middernacht de deuren moeten sluiten, mag staatsbedrijf Holland Casino gewoon tot 3 uur ’s nachts openblijven. ‘Keurig volgens de regeltjes.’

Aan het eind van de uitzending slaat de doorgaans prettige sfeer volledig om en wordt de sfeer bijzonder grimmig.