In december 2015 leek er wat hoop te gloren aan de horizon op het gebied van het bestrijden van de klimaatcrisis. In het klimaatakkoord van Parijs werd door maar liefst 195 landen overeengekomen alles op alles te zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Nu, zes jaar later, blijkt dat de wereld niet alleen niet op koers is om die doelstellingen te behalen, maar dat de CO2-uitstoot alleen maar is toegenomen.

Vanaf komend weekend vindt in Glasgow de COP26 plaats, een grote klimaattop waar harde afspraken gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat de planeet wél leefbaar blijft. De Russische president Poetin en Chinese President Xi, leiders van twee van de grootste vervuilende landen, zijn daarbij niet aanwezig. Aanwezigheid is echter geen garantie dat er ook werkelijk actie wordt ondernomen. Vorige week bleek uit een datalek al dat een aantal landen achter de schermen een lobby voert om fossiele energie te blijven gebruiken.

Ook in Nederland maakt het demissionaire kabinet-Rutte er geen geheim van weinig zin te hebben werkelijk in actie te komen tegen de klimaatcrisis. Rutte ontvangt weliswaar vrolijk lachend klimaatactivisten die hij belooft werk te maken van het klimaat, maar tegelijkertijd moest hij een rechtszaak van klimaatgroep Urgenda verliezen om door de rechter gedwongen te worden de klimaatdoelstellingen na te leven. Nog altijd gebeurt dat nauwelijks, recent nog liet demissionair staatssecretaris Yesilgöz (VVD, Klimaat) weten dat voldoen aan het Urgenda-vonnis voor het kabinet ‘geen halszaak’ is. Rutte zelf blijft zich met graagte verschuilen achter andere landen die volgens hem het voortouw moeten nemen. Grootvervuiler binnen Europa Nederland ‘doet al zoveel’, aldus de premier.

Sophie Hilbrand blikte maandagavond in Khalid & Sophie vooruit naar de klimaattop in Glasgow. Te gast waren Aoife Fleming (23), Dennis Jansen (23), Pieter Lossie (19), Aniek Moonen (23) en Rosalinde Leijdekker (15), ‘de generatie die zich roert’. Fleming en Jansen spreken komende week namens de VN op de COP26. Leijdikker kwam net terug van een gesprek met Rutte, maar is niet gerustgesteld. Lossie snapt dat. Ook hij is een van de activisten die door Rutte voor een gesprek werd uitgenodigd. Vier keer maar liefst ontmoette de voormalig schoolspijbelaar voor het klimaat de premier. De eerste keer was dat in 2019, waar hij tegenover een inderdaad joviale Rutte zat, die hem vervolgens trakteerde op een portie gebakken lucht.

Klimaatspijbelaar Pieter Lossie is maar liefst 4 keer bij Rutte geweest, in 2019 voor het eerst, toen het Parijs akkoord al lang een illusie bleek. #KhalidenSophie pic.twitter.com/3hJuVjLImw — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 25, 2021

