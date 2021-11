Dr. Bram Bakker stopt na bijna dertig jaar als pyschiater. Bakker, tevens een graag gelezen Joop-opiniemaker, werd onder vakgenoten zowel geliefd als verguisd. Vanwege zijn onorthodoxe wijze, werd Bakker ook wel ‘de cowboy van de psychiatrie’ genoemd. Bij het grote publiek werd hij bekend als mediapersoonlijkheid die geregeld bekende Nederlanders ongevraagd op de bank legde. Iets wat binnen de beroepsgroep vooral op afkeuring kon rekenen. In OP1 zegt Bakker niet te weten of hij dat nu ook nog zou doen. PR-technisch was het niet altijd even handig, aldus de psychiater, die ook opmerkt dat zijn collega’s er inderdaad ‘niet dol op’ waren.

Psychiater @drbrambakker stopt ermee, na bijna dertig jaar, waarin hij zowel geroemd als beschimpt werd. “De kloof tussen wat er in het vak van mij gevraagd wordt en wie ik ben, werd te groot.” #Op1 pic.twitter.com/L4K3Mbr5s2 — Op1 (@op1npo) November 9, 2021

Maar wat is dan de reden dat Bakker nu stopt, wil presentator Tijs van den Brink weten:

De kloof tussen wat er in het vak van me gevraagd wordt, en wie ik ben, is te groot. We worden gedwongen tot allerlei activiteiten, door zorgverzekeraars, en er zijn allemaal procedures, protocollen en richtlijnen die wat mij betreft niet bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Als voorbeeld van dat laatste noemt hij ‘dat op ieder probleem een DSM-label geplakt moet worden omdat het anders niet vergoed wordt. Dat je een vragenlijstje moet invullen met alle klachten die je hebt en dat je dan na een aantal weken of maanden weer opnieuw zodat de verzekeraar kan zien of het wel is opgeschoten.’

Om goed hulp te verlenen heb je 9 van de 10 keer helemaal geen diagnose nodig. In mijn vak niet. Bij een gebroken been is dat heel handig, maar er wordt in de psychiatrie gewerkt met een medisch model. Het is maar helemaal de vraag of je somberheid als een ziekte kunt beschouwen of moet beschouwen, daar heb ik twijfels bij en dat ging steeds meer wringen.

Een paar jaar geleden dacht Bakker zelf een burn-out te hebben, iets waarover hij in die tijd geregeld schreef over Joop. Over zijn klachten, maar vooral ook over zijn behandeling en het idee dat de diagnose niet juist was. Uiteindelijk bleek zijn cerebellum – het deel van de hersenen wat in verband wordt gebracht met evenwicht – verstoord. Daar is Bakker inmiddels van hersteld, maar wel bracht het oude trauma’s naar boven. Ook daarover vertelt Bakker in OP1.

