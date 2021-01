Er staan zoutjes en kaasstengels op tafel. Aan de ene kant zit een aangever/presentator, aan de andere kant een brombeer die alles en iedereen afkraakt. Daartussenin twee wisselende gasten die ook over de nodige expertise beschikken. Ziehier het format van het nieuwe programma Media Inside, waarin Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen samen met twee min of meer deskundige tafelgenoten – deze week Emma Wortelboer en Jan-Jaap van der Wal – de mediaweek doornemen.

Van Roosmalen brandde aan het begin van het programma direct al het best bekeken van programma van de afgelopen week af: het Nationaal Aftelmoment. “Dan heb je al geen zin meer in het nieuwe jaar”, vatte hij de uitzending samen.

Ook voor Wie is de Mol had Van Roosmalen geen goed woord over. “Ik vind het zo’n dom programma. Het ergste vind ik al die BN’ers die doen alsof ze de grootste lol hebben.” Zo mogelijk nog verschrikkelijker vindt Van Roosmalen ‘Moltalk’ waarin ex-deelnemers de afgelopen uitzending bespreken. “Dat is toch een dieptepunt. Ik vind het echt zendtijdverspilling. Kijken 2 miljoen mensen naar.”

Wat vind je dan van die 2 miljoen mensen, wilde Wortelboer weten. “Daar heb ik ook wel een mening over, daar moet een oplossing voor worden verzonnen”, aldus Van Roosmalen. Moet die groep als eerste of als laatste worden gevaccineerd, vroeg van der Wal. “In ieder geval niet als eerste.”