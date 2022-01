‘Inhakken op Willem Engel valt in de smaak’, schrijft De Telegraaf over de Oudejaarsconferentie van Peter Pannekoek die natuurlijk ook de nationale wappie op de korrel nam. Logisch natuurlijk want hardop lachen is zoals bekend gezond en een goede stimulans voor het versterken van je immuunsysteem.

“Antivaxers pakt hij stevig aan, maar zijn oudejaarsboodschap is uiteindelijk verrassend mild: laten we empathisch zijn en inlevingsvermogen tonen,” constateert NRC. En Trouw meldt: “Met veel humor, maar vooral zonder genade neemt hij het hedendaagse Nederland de maat. Een premier die weigert om naar de oorzaken van de avondklokrellen te kijken, een bevolking die de schuld altijd bij anderen en nooit bij zichzelf legt: in de ogen van Pannekoek staan we er aan de vooravond van 2022 niet al te best voor.” De krant spreekt van “een indrukwekkend debuut”.