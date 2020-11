De legendarische zanger Rob de Nijs was te gast bij het nieuwe presentatieduo Astrid Joosten en Paul de Leeuw in de late night talkshow Op1. De 77-jarige artiest, die de ziekte van Parkinson heeft, sprak er samen met zijn vrouw Henriëtte over zijn leven, carrière en zijn nieuwe album Het Is Mooi Geweest. Aan dat album werd meegeschreven door Paskal Jakobsen en Danny Vera die ter plekke een uitvoering geven van zijn nieuwe single Wat Als Later Nu Is. De popicoon kijkt bewonderend toe en zingt ingetogen mee.

Geen video? Klik hier.