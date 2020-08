Zomerpromenade is het enige programma op de Nederlandse televisie waar de stamgasten echt nog durven te zeggen wat de gewone man denkt. Diederik Ebbinge, Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen maakten in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gehakt van de mannen van Veronica Inside. Of nouja, mannen. “Wat een stelletje wijven”, verwoordde presentator Ebbinge het gevoel dat in menige voetbalkantine leeft.

Ook Kas had geen goed woord over voor de hypocrisie van Johan Derksen die maandenlang riep dat de geloofwaardigheid van Veronica Inside was verdwenen door toedoen van Wilfred Genee. “Als Johan Derksen z’n neus nog net iets verder in de reet van John de Mol steekt, kan hij zijn ontbijt ruiken”, aldus de acteur.