‘Diverse prominente wetenschappers hebben openlijke kritiek op de werkwijze van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT).’ Dat meldde Nieuwsuur zaterdag in een bericht voorafgaand aan de tv-uitzending over deze kritiek. Het OMT adviseert al wekenlang het kabinet over de corona-aanpak, maar Nieuwsuur sprak diverse wetenschappers die zeggen dat de besluitvorming ondoorzichtig is en de controle op de adviezen tekortschiet. Dit omdat de totstandkoming en onderbouwing van de OMT-adviezen geheim zijn en daardoor niet te controleren en weinig transparant.

Een van de wetenschappers waarmee Nieuwsuur sprak is Arts-microbioloog Jan Kluytmans. Hij vindt dat de deelnemers aan het OMT vrij en veilig moeten kunnen praten, waarbij punten niet op persoon of instelling herleidbaar zijn. Maar hij is tegelijkertijd van mening dat de inhoudelijke discussies niet geheim zouden hoeven zijn. Hij zegt: “Als wetenschapper vind ik het altijd belangrijk dat je je methode, je resultaten en je adviezen transparant maakt, zodat anderen ze kunnen toetsen.”

Na de uitzending uitte Kluytmans via Twitter kritiek op de manier waarop zijn inbreng door Nieuwsuur in beeld was gebracht. Hij beschuldigt Nieuwsuur van ‘het betere knip en plakwerk’ en zegt zich er niet in te herkennen. Volgens Kluytmans wordt hij in de uitzending opgevoerd ‘als OMT-lid wat kritiek heeft op het functioneren van het OMT’ en zegt: ‘Dit is een onjuiste weergave.’ Hij zegt wel achter zijn citaat in het artikel op de website te staan.

Met verbazing kijk ik nu naar het betere knip en plakwerk van @Nieuwsuur Hier herken ik mij niet in en distantieer ik mij van. @rivm @AmphiaZKHuis @UMCUtrecht — jan kluytmans. (@jankluytmans) April 25, 2020

Onderzoeksjournalist van Nieuwsuur Milena Holdert reageert daarop met: “Dat verbaast ons. Van tevoren hebben we het uitgebreid over de uitzending gehad, en heeft u ook dit vanmiddag gepubliceerde stuk gelezen met uw bijdrage erin. U schreef ons daarop: ‘staat er goed in’. Wat aan uw citaten is verknipt?”

Kluytmans geeft daarop, in elk geval via Twitter, geen antwoord. Bekijk bovenaan dit bericht het hele item van Nieuwsuur.