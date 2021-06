Dit is het verhaal van het virus, verteld door het virus zelf. Zand in de machine is een documentaire van de Belgische regisseur Alain de Halleux die eerder opzien baarde met onder meer Chernobyl 4 Ever en Welcome to Fukushima. Hij laat zien hoe het coronavirus gebruik maakt van de zwaktes in het systeem. Die zwaktes gaan niet verholpen worden met een vaccin maar vereisen drastische veranderingen. De schade die het systeem aanricht is ook veel groter dan waar het virus toe in staat is.

De Volkskrant recenseert:

Getuigen-deskundigen van over heel de globe droeg De Halleux aan om zijn stelling te stutten dat de mensheid zich met de coronacrisis op een kantelpunt in de geschiedenis bevindt. Een voor een droegen ze bewijs aan voor de deplorabele staat van het kapitalistisch systeem. Voor de onhoudbaarheid van het consumentisme. De doem van de klimaatcrisis. De vervreemding door digitalisering. De vloek van het globalisme. De democratische tekortkomingen. Geen nieuwe thema’s, maar corona heeft ze, zo toonde De Halleux wel aan, extra veel én gelijktijdig nieuwe urgentie gegeven.