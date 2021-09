Slachtoffers van seksuele misdrijven vertelden donderdag in Zembla over hun negatieve ervaringen met Tinder-dates. Zij lieten zien hoe makkelijk daders na het misbruik weer in de anonimiteit kunnen verdwijnen: ze ontmatchen de slachtoffers of blokkeren ze, en dan kan er geen melding meer gemaakt worden.

Tinder besloot om op de dag van de uitzending een noodknop in de app toe te voegen. Gebruikers krijgen telefoonnummers voorgeschoteld die ze in geval van seksueel geweld meteen kunnen bellen.