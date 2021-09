Zembla infiltreerde voor de uitzending over extreemrechts in chatgroepen waar jongens nazipropaganda delen. Deelnemers verheerlijken terreuraanslagen zoals die in Christchurch waarbij tientallen doden vielen. Ook delen ze informatie over wapens en over potentiële doelwitten.

Bewonderaars van de Christchurch-terrorist Brenton Tarrant zijn ook te vinden JFVD-chatgroepen. Daar fantaseren ze over geweld. Het blijft niet bij dromen. Leden van het extreemrechtse ‘studiegezelschap’ Erkenbrand nemen ook deel aan gevechtstrainingen, om zich voor te bereiden op een burgeroorlog.

GroenLinks en de PvdA willen naar aanleiding van de uitzending van Zembla weten waarom rechtsextremisten ontbreken op de terreurlijst. “Ik denk dat we te lang hebben gedacht dat we het onder controle hadden”, stelt PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann. Samen met Corinne Ellemeet van GroenLinks vindt zij dat de minister van Justitie het gevaar serieuzer neemt. Volgens de Kamerleden is dat nog onvoldoende het geval.