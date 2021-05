Arbeidsmigranten uit Polen, Hongarije en Roemenië moeten een vermogen betalen voor een dak boven hun hoofd. Ze wonen hutjemutje in een verpauperd huis. De woningen zijn vaak in handen van het uitzendbureau waarvoor ze werken. Als de migranten klagen, raken ze hun werk én hun huis kwijt. Pointer, dat onderzoek doet naar de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland, zoekt uit waarom de arbeidsmigranten geen fatsoenlijke huisvesting krijgen.

