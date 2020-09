Sahil Amar Aïssa en zijn GREAT-team maken zich met Make Holland Great Again sterke voor een mooier, beter, liever en dus greater Nederland. Dit jaar werd voor veel mensen, en zelfs de koning en premier Rutte, duidelijk dat racisme een hardnekkig probleem is in Nederland. Een van de kenmerken daarvan is wit privilege. Maar wat is het en hoe werkt het? Make Holland Great Again voert een experiment uit.