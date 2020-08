In deze aflevering van Zomerpromenade, het programma voor kijkende fijnproevers, onder meer aandacht voor de Tweede Talkshowoorlog die op het punt staat uit te breken. Terwijl de NPO met de Vooravond tracht de woeste leegte te veroveren die na het verdwijnen van DWDD is ontstaan, komt SBS op hetzelfde tijdstip met Dit vindt Nederland, dat het publieke debat in de gewenste richting moet duwen.

Zomerpromenade beschouwt ook de leiderschapsverkiezing bij het CDA, presenteert de literaire werken van enkele nieuwe ISBN’ers en toont de meest magische momenten uit Zomergasten met Ilja Leonard Pfeijffer. Plus een spannende quiz over nertsen en nog veel meer in het bekende razende tempo en met bochtenwerk zoals je dat alleen op tv ziet.