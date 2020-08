Absurditeit op Amsterdamse huizenmarkt: mini-hotelkamer te huur als woning

Er lijkt vooralsnog geen einde te komen aan de absurditeit op de Amsterdamse huizenmarkt. Op de bemiddelingssite voor mensen op zoek naar een huurwoning Kamernet staan nu kamers aangeboden in CityHub, een hotel waarvan de kamers niet meer zijn dan een hok waar net aan een bed in past, maar niet veel meer. Nu door de coronacrisis het aantal toeristen is afgenomen, staan veel hotelkamers leeg en dus zijn de kamers nu ook te huur als woonruimte. Voor “slechts” 799 euro per maand krijgt de gelukkige huurder maar liefst 6 vierkante meter. Inclusief gas, water en licht, dat dan weer wel.

Nu: "wonen" in een hotelkamer van 6m², voor € 799 pm. Het 'cityhub'-hotel verhuurt, bij gebrek aan toeristen, nu hotelkamertjes als woonruimte. Die kamertjes, of 'hubs', zijn kleine plastic hokjes. Zo kan je toch niet wonen!?!https://t.co/aTuAivTjDZ https://t.co/4NVPsXBRk0 pic.twitter.com/1Md4TWbaXE — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) August 12, 2020

Je ziet hier 2 "studentenkamers". Het middengedeelte zijn de bedden. Ze worden op Kamernet geadverteerd als 6m², maar het lijkt eerder 2m² te zijn, in het 'bedgedeelte' kan je niet eens rechtop staan. Het CityHub-hotel vraagt € 799 pm voor zo'n hokje. https://t.co/aTuAivTjDZ pic.twitter.com/pNolSGAgsj — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) August 12, 2020

H/t: Gert Jan Bakker