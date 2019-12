De Belgische stand-upcomedian Serine Ayari, die shows verzorgt in het Frans, Engels en soms ook Nederlands, vertelt in deze DeMakers-video van het Antwerpse theater Arenberg waar ze haar inspiratie vandaan haalt. Bijvoorbeeld uit dat sollicitatiegesprek met een kerel die een opmerking maakte over haar afkomst. Ze demonstreert even hoe dat werkt: generaliseren doe je zo.