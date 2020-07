Alexandria Ocasio-Cortez maakt scheldende collega met de grond gelijk

Het begon allemaal op maandag toen Ted Yoho, een Republikein uit Florida, het New Yorkse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez op de trappen van het Capitool zonder aanleiding uitschold voor ‘fucking bitch’. Nadat een verslaggever van The Hill meldde dat Yoho uit zijn plaat was gegaan, ging de Republikein door het stof.

Althans, hij wekte de indruk dat hij door het stof ging: in een pathetische toespraak in het Huis verontschuldigde hij zich voor zijn “abrupte manier van praten”. Hij ontkende dat hij Ocasio-Cortez een fucking bitch had genoemd, en verklaarde hij altijd alert was op zijn taalgebruik, omdat hij zelf een vrouw en dochters heeft. “Ik kan niet mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn passie of voor het liefhebben van God, mijn familie en mijn land.”

In een magistrale speech slaat Ocasio-Cortez nu terug. Ze vraagt niet om medelijden of excuses – als voormalige barmedewerker in New York heeft ze vaak genoeg scheldpartijen van mannen meegemaakt. “Het is duidelijk dat afgevaardige Yoho zijn verontschuldigingen niet wil aanbieden aan mij, en ik ga niet wachten op excuses van een man die geen berouw voelt als hij een vrouw heeft uitgesproken.”

In plaats daarvan spreekt ze zich uit tegen het gebruik van vrouwen als schild. “Dat je een dochter hebt, maakt je nog niet beschaafd. Mensen waardig en met respect behandelen, maakt je beschaafd.”

De heer Yoho vertelde dat hij een echtgenote en twee dochters heeft. Ik ben twee jaar jonger dan de jongste dochter van de heer Yoho. Ik ben ook iemands dochter. Mijn vader hoeft gelukkig niet meer mee te maken hoe de heer Yoho zijn dochter heeft behandeld. Mijn moeder moest op televisie zien hoe de heer Yoho geen respect toonde voor mij. Ik sta hier omdat ik mijn ouders moet laten zien dat ik hun dochter ben, dat ze me niet hebben opgevoed om te worden uitgescholden door mannen.

Ook klaagt ze de cultuur aan waarbij mannen andere mannen niet corrigeren. De Republikein Roger Williams, die getuige was van de scheldpartij, corrigeerde het wangedrag van Yoho niet.

