VVD’ers denken in eerste instantie aan zichzelf, weet Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Ze zijn niet afhankelijk van een toeslag of uitkering, ze kennen zelf geen gedupeerden. Alle VVD’ers liegen. Zonder leugen op je CV kom je er niet in. De lijst met onbetrouwbare, frauderende, liegende, bedriegende, onbekwame en jokkende VVD’ers is zo lang dat ik geen zin heb om hem hier op te sommen.”

Van Roosmalen doet het toch, en komt tot de conclusie dat VVD’ers nog het beste te vergelijken zijn met sprinkhanen. “Ze vreten het land kaal en springen, als ze hun buikje vol hebben, gewetenloos verder. Sprinkhanen zijn met teveel, net als VVD’ers. Ze hebben geen bewezen nut.”