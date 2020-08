Alles is de schuld van Lange Frans

Lange Frans was ooit een matige rapper, onder andere op feestjes van Forum voor Democratie, maar houdt zich tegenwoordig vooral nog bezig met de meest uiteenlopende complottheorieën. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat het onderwerp is, Lange Frans kent de werkelijke agenda erachter. Die theorieën legt hij gretig op tafel in zijn podcast waarin hij een keur aan mensen spreekt die net als hij weinig op hebben met de werkelijkheid. Daarbij schuwt hij ook bizarre geweldsfantasieën niet, zoals in het gesprek met graancirkelfluisteraar (we weten niet precies wat ze doet, maar iets met graancirkels) Janet Ossebaard. Daarin gaat het onder meer over het doodschieten van premier Mark Rutte (Lange Frans: “Ik kan goed schieten”), wat de twee overigens niet zelf willen doen, want dat is slecht voor hun karma.

Druktemaker Marcel van Roosmalen denkt zo het zijne van Lange Frans en diens ideeën. En dat laat hij weten in zijn column in het Radio 1-programma De Nieuws BV. “Lange Frans wil dat we allemaal ziek worden van corona en dan slaat hij toe”, zegt Marcel van Roosmalen. “Diemen moet de hoofdstad worden, hij wil daar buitenlandse pedofielennetwerken huisvesten in woonzorgcomplexen, dus daarom moeten alle bejaarden dood.” Eigenlijk is het ook gewoon tijd om het Nederlandse publiek de waarheid te vertellen: Lange Frans zit overal achter.