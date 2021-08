Ambassadepersoneel VS in Kabul vernietigt gevoelige documenten, vertrekt met helikopters

Vanwege de razendsnelle opmars van de Taliban in Afghanistan trekt de VS zijn diplomaten terug uit Kabul. Bij de Amerikaanse ambassade kwam zondag rook uit de schoorsteen, omdat medewerkers bezig waren gevoelige documenten te vernietigen.

Kort daarna landden er Sikorsky UH-60 Black Hawk-helikopters bij de ambassade. Dergelijke toestellen worden normaal gebruikt om militairen te vervoeren. Nu worden ze ingezet om het ambassadepersoneel binnen 72 uur te evacueren. De parallel met de val/bevrijding van Saigon in 1975, toen de Amerikaanse ambassademedewerkers halsoverkop moesten worden geëvacueerd, was voor menigeen te makkelijk om te laten liggen.

Two iconic images clicked 45 years apart. The US Embassy staff fleeing from Saigon (top) and Kabul (bottom).

Never trust a friend who leaves you saying he'll be back – Old Vietnamese saying. pic.twitter.com/AIItm8aReA

