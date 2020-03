Amerikaanse kiezers enthousiast over Jetten en Halsema

Video niet zichtbaar? Kijk op YouTube.

Roel Maalderink is in de Verenigde Staten waar hij voorbijgangers vraagt naar hun mening over de minder bekende presidentskandidaten bij de Democraten. Hoewel op de getoonde foto’s Nederlandse politici als Dion Graus, Femke Halsema en Wybren van Haga staan, laten de Amerikanen zich niet uit het veld slaan. Met name de typering van Kees van der Staaij blijkt spot-on.