Banksy maakt tour langs Engelse kust en laat kunstwerken achter maar niet over corona

Volkskunstenaar Banksy baart opnieuw opzien met een hele reeks nieuwe kunstwerken die hij heeft aangebracht in Britse kustplaatsen. Het gerucht ging al langer dat de mysterieuze graffiti artist weer aan het werk was maar nu presenteert hij zijn tournee zelf in een video op Instagram. In A Great British Spraycation, een woordspeling op staycation, is te zien hoe hij te werk gaat en dat hij zelfs binnendringt in een miniatuurpark om daar zijn werk achter te laten met de sarcastische tekst: Go Big or Go Home. Verder zit er ook in andere werken maatschappijkritiek, zoals op woningspeculatie. Opvallend is dat enige verwijzing naar de coronacrisis ontbreekt.

De muziek is een coverversie van Dance Monkey, de hit van de Australische singer-songwriter Tones And I. Dat nummer gaat over de druk die een artiest beleeft omdat het publiek altijd maar nieuwe kunstjes verwacht.