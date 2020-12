Belgische premier De Croo wijst pochende Boris Johnson erop dat vaccin Europees is

De Britten zijn als eerste Westers land gestart met vaccineren tegen het coronavirus en dat leidt aan de overzijde van de Noordzee tot veel nationalistisch getamboereer. Eerder beweerden kopstukken van de regerende Conservatieven schaamteloos dat er alleen dankzij de Brexit snel over kon worden gegaan tot vaccineren. Al snel werden die terechtgewezen, met Brexit heeft de beschikbaarheid van het virus weinig te maken. Sterker nog, de Britten hadden het vaccin snel tot hun beschikking omdat de Europese regelgeving werd gevolgd. Bovendien wordt het vaccin gefabriceerd binnen de Europese Unie, in België om precies te zijn, en is het medicijn ontwikkeld door het Duitse BioNTech.

Boris Johnson twitterde vanochtend “we zullen het virus samen verslaan” maar leek daarmee niet op zijn Europese partners te doelen, die hij ook onvermeld liet.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020