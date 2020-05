De Belgische vicepremier Koen Geens bezocht donderdag het naaiatelier van vrouwennetwerk Ferm in Wijgmaal, waar vrijwilligers mondkapjes maken. Vanaf maandag is het dragen van een mondkapje in België verplicht in het openbaar vervoer. Voor je op reis gaat, kan het geen kwaad om even te oefenen met opzetten van een mondkapje. Want dat is minder eenvoudig dan je denkt, zo demonstreerde Geens.

Dames en heren, de vicepremier van België! pic.twitter.com/WyFqg2e8hY — Bas Toemen (@BasToemen) May 1, 2020