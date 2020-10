Bij SNL redt Kamala Harris presidentsdebat Trump-Biden

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Het presidentsdebat tussen Trump en Biden van afgelopen dinsdag lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Bij Saturday Night Live doen Jim Carrey (als Joe Biden) en Alec Baldwin (Trump) het debat dat die naam nauwelijks mocht hebben, toch nog even over. Biden krijgt deze keer hulp van Kamala Harris (gespeeld door Maya Rudolph). “Als we vanavond een ding hebben geleerd”, verklaart Harris, “dan is het dat Amerika een W.A.P. nodig heeft: a woman as president.”

Daarnaast blijkt Biden deze keer een afstandsbediening tot zijn beschikking waarmee hij Trump ‘uit’ kan zetten. Zo kan hij zich tot het Amerikaanse volk richten zonder dat Trump hem voortdurend in de rede valt. “Jullie kunnen mij vertrouwen, want ik geloof in wetenschap en karma”, vertelt Biden. “Moet je je nu voorstellen dat wetenschap en karma ons op de een of andere manier een boodschap kunnen sturen hoe gevaarlijk het coronavirus kan zijn…”