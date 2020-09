Black Lives Matter act bij Britain’s Got Talent oogst veel lof en golf aan haat

Geen video? Klik hier.

De befaamde Britse dansgroep Diversity voerde in de talentenshow Britain’s Got Talent een act op die in gaat op kolonialisme, de coronacrisis om vervolgens te eindigen bij Black Lives Matter. En dat laatste joeg het kijkersdeel dat moeite heeft met het aan de kaak stellen van racisme in de gordijnen. Media-toezichthouder Ofcom ontving de afgelopen week meer dan 15.000 klachten. De act bevat onder meer een scene die uitdeelt hoe een Amerikaanse witte politieagent een zwarte man de adem afsnijdt, een verwijzing naar het ombrengen van George Floyd. De muziek bij de act is Black Lives Matter van Dax dat diens uitroep “I can’t breathe” bevat.

De klachten zijn volgens de groep een typisch geval van quod erat demonstrandum, het doel was immers te laten zien dat racisme nog steeds ontkend dan wel getolereerd wordt. Diversity werd ook overladen met steunbetuigingen van kijkers die het zeer waardeerden dat de artiesten zo duidelijk stelling namen.