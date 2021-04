Britse oppositie wil onderzoek naar serieleugenaar Boris Johnson

Zes oppositiepartijen in het Verenigd Koninkrijk willen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar Boris Johnsons leugens in het Lagerhuis. Volgens de partijen slaagt Johnson er “consequent niet in om eerlijk te zijn”.

Het idee voor een parlementair onderzoek naar de leugens van Johnson is afkomstig van het Groene Lagerhuislid Caroline Lucas. In haar brief spreekt ze van “minachting van het Lagerhuis” door de Britse premier.

Aanleiding voor het onderzoeksverzoek is een video van Peter Stefanovic, schrijft The Guardian. In de video, die op het moment van schrijven 11,5 miljoen keer is bekeken, wijst de filmmaker op enkele aantoonbare leugens van Johnson.

Wow! We did it!! 10 million views!!

By working TOGETHER we have sent a message to UK media that if they won’t hold this Prime Minister to account for all his lies we will damn well do it ourselves!

When will @BBCNews catch up? pic.twitter.com/PlvEkEij1V

— Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) April 13, 2021