Bultruggen maken drie toeristenslachtoffers in een week voor Australische kust

Voor de West-Australische kust is voor de derde keer in een week tijd een persoon gewond geraakt, na geramd te zijn door een bultrug. Het laatste slachtoffer, de 30-jarige Alicia Ramsay, moest met meerdere gebroken ribben uit het water gevist worden nadat ze besloot van dichtbij een walvis met haar kalf te bekijken.

Ramsay kwam er in vergelijking met een vorig slachtoffer nog goed vanaf. Slechts een paar dagen ervoor werd een andere vrouw door de staart van een bultrug getroffen en had behalve een aantal gebroken ribben ook inwendige bloedingen. Een derde bultrugstalker kwam er vanaf met slechts een gescheurde hamstring na een klap van een borstvin.

Alle gewonden vielen in de toeristische hotspot rond het Ningaloo-rif, volgens de toeristische industrie een waar duikparadijs. Het Ningaloo Marine Park krijgt waarschijnlijk een permanente vergunning om toeristen tussen de walvissen te laten zwemmen. Op dit moment bevindt het natuurreservaat zich nog in een proeffase. Volgens de regels moeten zwemmers ten minste 75 meter afstand houden van de walvissen. Dat is de afgelopen week in elk geval niet gelukt.

Bron: The Guardian / cc-foto: NOAA Photo Library