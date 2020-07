Camera legt vast hoe wolf zich tegoed doet aan hert op de Veluwe

Voor het eerst is met een camera vastgelegd hoe een wolf een hert opeet. De unieke beelden tonen dat niet alleen het roofdier zelf ervan eet maar het dode lichaam ook tal van aaseters aan zoals kraaien en zwijnen aantrekt. Opvallend is ook dat de wolf steeds terugkeert om de buit verder op te eten.

Omroep Gelderland laat onderzoekster Elke Wenting aan het woord:

“Duidelijk is dat de wolf een aasleverancier is voor de overige dieren. Hij is zelf vooral geïnteresseerd in het borst-gedeelte van het hert. Maar de verteringsorganen laat hij links liggen. Maar die haalt hij wel uit het lichaam van het kadaver en dus kunnen andere aaseters daar weer van profiteren.”

Een wolf doodt iedere paar dagen een wild hoefdier.

De beelden zijn online gezet door Dood Doet Leven, een project dat wijst op het belang van kadavers voor een gezonde natuur:

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een druk bezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Imposante soorten zoals raaf, vos of zeearend, maar ook kleiner grut zoals aaskevers, vliegen en kledingmotjes. Kadavers vormen daarmee de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. De dood van het ene dier, betekent het (over)leven voor een ander. Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is echter ongebruikelijk in Nederland. Dood doet Leven zet zich in voor de terugkeer van (grote) dode dieren én aaseters in de natuur.