Confrontatie met mondkapjes-profiteur

Terwijl er in de zorg een tekort is aan mondkapjes en mondmaskers proberen louche types een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Zo is er een ondernemer die via internet mondkapjes met woekerwinsten doorverkoopt. De webwinkelier, die claimt in een week 3,5 ton omzet te hebben gedraaid, benadert ook influencers met het verzoek om reclame te maken. Influencer en journalist Roel Maalderink besloot de man op te bellen. Aan het eind neemt het gesprek een verrassende wending.