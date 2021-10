‘Corona is crisis van kleuterformaat vergeleken met klimaatcrisis’

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De Correspondent heeft een deepfake-video gemaakt van Mark Rutte in het torentje. De demissionaire premier spreekt ons deze keer niet toe over corona maar over de klimaatcrisis. Hij legt de dilemma’s uit waarmee democratisch gekozen leiders hebben te maken. “Als ik zeg: we moeten wel kunnen blijven barbecueën stijg ik in de peilingen.”

De werkelijkheid is dat er wel wat moet veranderen, legt de fake-Rutte uit. “Het eerlijke verhaal is dat aarde gevaarlijk snel opwarmt. Het eerlijke verhaal is dat corona een crisis van kleuterformaat was vergeleken bij wat ons nog te wachten staat door klimaatverandering. In de kabinetten die ik tot nu toe heb mogen leiden heb ik het klimaat onvoldoende aandacht gegeven en dat spijt me.”