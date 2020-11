Coronapatiënt proeft niets en eet daarom ui, ansjovis en babyvoeding

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De 30-jarige Amerikaan Russell Donnelly uit New Jersey proeft niets meer door zijn corona-infectie. Hij besloot daarom mee te doen aan de Covid-smaaktest die populair is op TikTok: hij drinkt citroensap en eet onder meer knoflook, een rauwe ui, ansjovis en babyvoeding. Het smaakt elke keer hetzelfde: naar niks. “Dit is een gek virus”, concludeert Donnelly.