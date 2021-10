‘De Dansmarathon ging nog niet ver genoeg’

Het succes van Squid Game bewijst dat we dol zijn op leed, sadisme en vernedering, constateert Druktemaker Pieter Derks. “Hoe gruwelijker, hoe beter blijkbaar. Dus als er al iets mis was met dat programma waarin John de Mol mensen zich bewusteloos liet dansen voor geld, dan was het dat het nog niet ver genoeg ging. Mensen willen een macarena zien waarbij er echt wat op het spel staat. Dan wordt het pas een kijkcijferkanon. Er gaat nog een dag komen dat in elke studio letterlijk een kijkcijferkanon staat, dat op elk moment kan afgaan, gewoon om de spanning erin te houden.”

Bij leed en sadisme moet Derks toch weer denken aan de politiek. “De echt scherpe formats komen niet van John de Mol. Als Netflix echt goede zaken wil doen, moeten ze misschien eens met onze beleidsmakers gaan praten. Krijg het maar eens verzonnen: de scènes waarin ouders proberen hun kind terug te krijgen omdat de overheid ze eerst ten onrechte in de schulden heeft geholpen en vervolgens vindt dat ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Geen scenarioschrijver die het aan zou durven, maar de BV Nederland draaide er de afgelopen jaren de hand niet voor om.”