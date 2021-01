Tsead Bruinja, de Dichter des Vaderlands, heeft een gedicht gemaakt over de toeslagenaffaire, het ongekend grote onrecht dat opeenvolgende kabinetten onschuldige burgers hebben aangedaan. Bruinja plaatst zijn gedicht in de toekomst, eind maart, zonder verder een jaartal te noemen. De hoofdverantwoordelijken zijn gehuld in oranje hesjes en zitten in een schaftkeet.

