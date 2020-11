Disney brengt eerbetoon aan migrantenfamilie in hartverwarmende Kerstclip

Geen video? Klik hier.

Disney heeft online een kort animatie gepresenteerd waarin te zien is hoe een Filipijnse grootmoeder met Kerst de band verstevigt met haar kleinkind. Centrale rol is daarbij weggelegd voor de Disney-icoon Mickey Mouse. De clip begint in 1940 als een klein meisje van haar vader een speelgoedpop krijgt waar ze dolgelukkig mee is. Daarna wordt een sprong van 65 jaar in de tijd gemaakt. Het meisje is verhuisd naar het Westen, zoals veel Filipijnse meisjes die bij rijke families inwonen als huishoudelijke hulp of kinderoppas, vaak onzichtbaar voor de rest van de samenleving.

Ze is ondertussen oma geworden en de pop is symbool voor hoe de relatie met haar kleindochter verwatert. De oma voelt zich steeds eenzamer. Totdat… nou ja, kijk maar. De opbrengst van de clip, via de song Love Is A Compass van Griff, gaat naar de liefdadigheidsorganisatie Make a Wish die wensen van ernstig zieke kinderen vervult.

De film maakt een stroom van reacties van kijkers van Filipijnse komaf. Ene Sammie is ontroerd door de herkenbaarheid van het meisje en zegt dat ze zich nog nooit zo vertegenwoordigd heeft gevoeld.

The moreno skin, the filipino nose, the Tatay, the Lola, the mano po, the Christmas parols, and right down to the frilly socks she wears as a kid! This is the first time I’ve felt so represented 🥰 — Sammie (@samanthaangg) November 9, 2020

Een ander is verheugd dat Disney de film al begin november online zet, omdat het vroege begin van de Kerstviering juist zo kenmerkend is voor de Filipijnse traditie.

One of the best nods to us Filipinos, that I think most foreigners missed in this video, was the fact that they posted this video AT THE START OF NOVEMBER, not December. To most pinoys, Christmas starts VERY early, and the ad was able to sneakily do that, is so charming. 🙂 — AkoSiKitteh (@AkoSiKitteh) November 9, 2020

Ook zijn er arbeidsmigranten die spontaan heimwee krijgen van het verhaal.

This made me cry, as Filipino who work abroad I always miss the Christmas spirit in the Philippines🥺🥺🥺 — 🐯¹¹⁷𝒯𝒶𝑒◡̈𝒦𝑒𝓃⁰⁵²🐺 (@Taehyung_Xen) November 9, 2020

De commentaren maken goed duidelijk hoe belangrijk herkenbaarheid en diversiteit zijn in de media om het gevoel te geven er echt bij te horen.