In juni 1989 besteedde het tv-programma voor klussers This Old House van de Amerikaanse publieke omroep PBS aandacht aan het huis van de toekomst. Twee ‘technisch specialisten’ leggen uit hoe dat er uit gaat zien. Hoewel HDTV toen nog in de laboratoriumfase verkeerde en de toestellen de omvang en het gewicht hadden van een kleine aanhangwagen, tonen ze een apparaat dat lijkt op een hedendaags flatscreen, compleet met muurbeugel en bijbehorende kleine boxen. De tweede technisch specialist demonstreert vervolgens hoe de faciliteiten van het huis bediend worden met stemcommando’s, zoals nu bijvoorbeeld Google Home en Alexa.

Geen video? Klik hier.