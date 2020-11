EU steekt miljoenen in promo-campagne: Word vleestariër!

Geen video? Klik hier.

De Europese Unie heeft 3,6 miljoen euro subsidie gegeven aan een propagandacampagne van de vleesindustrie. In spotjes en advertenties worden burgers aangemoedigd meer vlees te eten. De campagne is ook opmerkelijk omdat juist minder vlees eten noodzakelijk wordt geacht om de klimaatcrisis te bestrijden. De tot de nok toe met hipsters gevulde spotjes zijn bedoeld voor Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland en België.

De drie jaar durende campagne, die onder andere vegetariërs en andere vleesmijders moet overhalen over te stappen op het eten van dode dieren, is een initiatief van de Spaanse en Belgische vleesindustrie. Het is onderdeel van het project ‘Trots op Europees Vlees’ dat bedoeld is om de stoffelijke resten van de circa 80 miljoen Europese koeien, het zogeheten rood vlees’ te promoten als voedsel.