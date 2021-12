Even Tot Hier belt Hugo de Jonge tijdens zijn laatste persconferentie

Het zal de oplettende kijker van de persconferentie zaterdagavond zijn opgevallen. Middenin een zin greep vertrekkend gezondheidsminister Hugo de Jonge naar zijn smartwatch waar een inkomende telefoongesprek op verscheen. Mocht je je hebben afgevraagd wie dat kon zijn, dan hebben Niels en Jeroen van Even tot hier (BNNVARA) het verlossende antwoord: zij waren het. Met het kabinet-Rutte IV in aantocht is het zo goed als zeker dat De Jonge zijn laatste persconferentie als coronaminister heeft gegeven. En Niels en Jeroen hadden toch nog wat laatste woorden voor hem:

