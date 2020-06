Ex-president Kroatië steekt middelvinger op naar ultraconservatief

Als het aan de ultraconservatieve Kroatische politicus Miroslav Škoro ligt, hoeven verkrachte vrouwen geen abortus. De voormalige president van Kroatië, Kolinda Grabar Kitarevic, is het daarmee hartgrondig oneens, zo liet ze in woord én gebaar weten.

“De tijd is voorbij dat een vrouw in een hoekje moet zitten wachten totdat haar ‘macho’ zegt hoe het zit”, aldus de gewezen president. Om haar boodschap te onderstrepen stak ze lachend haar middelvinger op naar Škoro. Verscheidene andere bekende Kroatische vrouwen volgen haar voorbeeld en geven Škoro de vinger op sociale media.

Former president of Croatia Kolinda Grabar Kitarevic showing her opinion about recent right-wing debates in the country on banning abortion for victims of rape. 💪

(first thing in her political career she did right tbh)

— Masha Borak (@MashaBorak) June 19, 2020