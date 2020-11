Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Don Caron maakte speciaal voor het stabiele genie in het Witte Huis een persiflage op de klassieker Fifty Ways to Leave Your Lover. In het lied vraagt hij Trump vriendelijk doch dringend het Witte Huis te verlaten. “We can help you look for the door, That’s what elections are for.”