Het Franse parlement debatteerde deze week over accentdiscriminatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het verschijnsel dat sollicitanten met hoorbare accenten uit bepaalde regio’s minder of helemaal geen kans maken te worden aangenomen. De LREM, de partij van president Emanuel Macron, stelt voor een wettelijk verbod op die vorm van discriminatie in te voeren.

Tot verrassing van velen prees het parlementslid Rémy Rebeyrotte daarbij de zangeres Aya Nakamura. Rebeyrotte, die wel even zichtbaar moest spieken voor haar volledige naam, prees de zangeres vanwege haar innovatieve taal en de promotie van het Frans onder jongeren. “Geconfronteerd met het oprukken van anglicismen, hebben we er belang bij om onze taal voortdurend te vernieuwen. Als ik een jong iemand zoals Aya Nakamura zie die vandaag de dag, door middel van haar liedjes, een aantal Franse uitdrukkingen opnieuw uitvindt en in staat is die nieuwe ontwikkelingen in de taal internationaal uit te dragen dan is dat absoluut opmerkelijk.”

Aya Nakamura is een van de weinige Franstalige artiesten die internationaal, ook in Nederland, een jong publiek aanspreekt. De in Mali geboren Française is weliswaar de meest beluisterde Franstalige artiest op Spotify maar ze wordt ook vaak onder vuur genomen vanwege haar taalgebruik dat ze doorspelt met woorden uit Mali. In een interview met de Huffington Post vertelde ze er over.



Aya Nakamura bracht vorige week een nieuw album uit.



