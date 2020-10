Franse homostellen reageren met liefdevolle foto’s op conservatieven

Omdat de naargeestige homohaters van Manif pour Tous afgelopen zaterdag weer in verscheidene Franse steden de straat opgingen om te demonstreren tegen ivf-behandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbiennes, plaatsten Franse ouderparen van hetzelfde geslacht dit weekend foto’s op sociale media waar de liefde juist vanaf spat.

Onder meer de homoseksuele televisiepresentator Christophe Beaugrand-Gerin plaatste een vrolijke selfie met zijn kind. “Ondanks het gevaar van de epidemie marcheerden dit weekend sommige mensen weer tegen anderen”, schreef hij erbij. “Wij speelden met onze zoon en lieten zien dat liefde echt belangrijk is in het leven.”

Ce week-end certains ont défilé contre d’autres (en dépit du risque épidémique au passage).

De notre côté avec @GhislainGerin on a joué avec notre fils et on lui a montré que ce qui compte vraiment dans la vie, c’est l’amour.

❤️ #LoiBioethique #manif #lgbtfamily pic.twitter.com/XDFUT2UpEg

— Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) October 11, 2020