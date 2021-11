FVD -senator negeert oekaze Baudet en is gevaccineerd: ‘Luister alleen naar D66-collega’

FVD-‘leider’ Thierry Baudet roept iedereen op zich niet te laten vaccineren want, zo fabuleert hij, het vaccin bevat gif. De vraag is wie de woorden van de parlementsclown nog serieus neemt. De fractievoorzitter van zijn eigen partij in de Eerste Kamer in ieder geval niet. Paul Fentrop verklaart desgevraagd op verzoek van oud-FVD kopstuk Henk Otten dat hij zich heeft laten vaccineren. “Leek me verstandig dat te doen, mede gezien mijn gewicht.” En voegt er aan toe dat niemand de medische adviezen van partijleiders serieus moeten nemen, tenzij ze zoals D66-woordvoerder Prof.dr. P.H.J. van der Voort ook medicus zijn. Zoals te zien in onderstaand clipje.

Fractievoorzitter van @fvdemocratie in de Eerste Kamer Paul Frentrop geeft aan dat hij zich heeft laten vaccineren tegen Covid-19, en roept op om geen medische adviezen van @thierrybaudet op te volgen. Luister niet naar Baudet, en laat u vaccineren! #thierryisgevacineerd pic.twitter.com/fhSB4H1ccw — duifmeneer (@duifmeneerhoe) November 30, 2021